Тіллерсон назвав Україну «надійним партнером» США у Радбезі ООН

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Постійний представник України при ООН Єльченко мав коротку розмову з держсекретарем США Тіллерсоном

Державний секретар США Рекс Тіллерсон задоволений взаємодією з Україною в ООН, назвавши її надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки.

Таку оцінку він висловив під час зустрічі в п’ятницю з Володимиром Єльченком, – повідомили Укрінформу в Постійному представництві України при ООН.

«Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко мав коротку розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Американський дипломат акцентував, що Україна є надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки ООН», – зазначив у коментарі агентству речник Місії України при ООН Олег Ніколенко.

За словами українського дипломата, державний секретар США висловив задоволення останніми контактами з Президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

«Зі свого боку, Володимир Єльченко подякував Рексу Тіллерсону за незмінну солідарність США з Україною, насамперед, у Раді Безпеки ООН», – поінформував Ніколенко.

Крім того, Єльченко у п’ятницю провів зустріч з главою британської дипломатії Борисом Джонсоном.

«Зокрема, обговорювалась координація позицій і співпраці між Україною і Великобританією в Раді Безпеки ООН», – повідомив речник української дипмісії. Він додав, що з британського боку також прозвучали позитивні оцінки щодо взаємодії з Україною.

Як повідомлялось, у п’ятницю в Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН міністерського рівня щодо ядерної активності Північної Кореї.