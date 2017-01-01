Тіллерсон очікує, що Іран припинить підтримувати «терористичні мережі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекс Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон додав, що Вашингтон має намір «подвоїти зусилля» щодо стримування дій Тегерана в Сирії і Ємені

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в суботу, що він сподівається на те, що переобраний на другий термін президент Ірану Хасан Роугані використовує перемогу на виборах для того, щоб зупинити програму зі створення балістичних ракет і припинити підтримку «терористичних мереж» у всьому світі.

Виступаючи на спільній прес-конференції з главою дипломатичного відомства Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, Рекс Тіллерсон також повідомив про те, що Вашингтон має намір «подвоїти зусилля» щодо стримування дій Тегерана в Сирії і Ємені.

«Я не буду коментувати власні очікування, але ми сподіваємося, що якщо Роугані хоче змінити відносини Ірану з рештою світу, то він повинен зробити саме такі кроки», - сказав Тіллерсон.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Абдел аль-Джубейр назвав минулі в Ірані вибори «внутрішньою справою» цієї країни, але закликав Тегеран виконати вимоги резолюцій ООН, які спрямовані на припинення роботи зі створення балістичних ракет і відмовитися від «підтримки тероризму».

В ході прес-конференції Рекс Тіллерсон, що супроводжує президента Трампа в його першому зарубіжному турне, підкреслив, що на самому початку візиту США і влада Саудівської Аравії підписали комерційні угоди на суму в 350 мільярдів доларів.

Як повідомляв «Главком», чинний президент Ірану Хасан Роугані переобраний на другий термін.

Джерело: Голос Америки