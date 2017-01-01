Тіллерсон після переговорів з Лавровим заявив про нові санкції щодо Росії

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Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров

За словами Тіллерсона, наразі існує достатньо серйозна проблема, пов'язана і з тим, що Росію підозрюють у втручанні у виборчий процес США 2016 року

США можуть ввести додаткові санкції проти Росії через її втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон під час спільної прес-конференції з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, повідомляє прес-центр американського Держдепартаменту.

Він зазначив, що сторони не обговорювали жодних змін стосовно статусу санкції, які були введені проти Росії через її агресію на території України.

Втім, за його словами, наразі існує достатньо серйозна проблема, пов'язана і з тим, що Росію підозрюють у втручанні у виборчий процес США 2016 року.

«Цей факт є достатньо серйозним для того, щоб говорити про введення додаткових санкцій. Таким чином, ми усвідомлюємо всю серйозність цього конкретного втручання в наші вибори, і я впевнений, що Росія також це розуміє», - наголосив Тіллерсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося.

Раніше повідомлялося, що Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада.

Також відомо, що Росія і США створять робочу групу щодо Сирії.

Джерело: Еспресо ТВ