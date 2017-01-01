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    Тіллерсон розповів Лаврову про долю санкцій проти Росії

    • Сьогодні, 21:09
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    Тіллерсон і Лавров
    Тіллерсон і Лавров

    Держдеп виключив швидке зняття санкцій з Росії

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою Міністерства зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

    Про це йдеться у прес-релізі Держдепу за підсумками зустрічі.

    «У тому, що стосується України, держсекретар Тіллерсон наголосив на необхідності досягнення прогресу на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей», — наголошується в повідомленні.

    У Держдепі підкреслили, що питання про скасування санкцій проти РФ поки що не стоїть.

    «Санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Москва не скасує кроки, які спровокували їх введення», — йдеться в прес-релізі.

    Як повідомляв «Главком», у середу у Вашингтоні президент США прийняв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який перебуває у США з дводенним візитом. Зустріч тривала близько 40 хвилин та проходила за зачиненими дверима. 

    Перед цим у середу Лавров провів переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Як зазначили сторони, їхня увага зосереджувалась на сирійському врегулюванні та низці інших важливих міжнародних питань. Тіллерсон назвав зустріч з Лавровим шансом «продовжити діалог».

    Також Лавров повідомив, що Путін і Трамп зустрінуться в липні.

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    Москва США санкції
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