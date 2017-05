Тіллерсон розповів Лаврову про долю санкцій проти Росії

Держдеп виключив швидке зняття санкцій з Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою Міністерства зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це йдеться у прес-релізі Держдепу за підсумками зустрічі.

«У тому, що стосується України, держсекретар Тіллерсон наголосив на необхідності досягнення прогресу на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей», — наголошується в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що питання про скасування санкцій проти РФ поки що не стоїть.

«Санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Москва не скасує кроки, які спровокували їх введення», — йдеться в прес-релізі.

NEW: State Dept. provides readout of Sec. Tillerson meeting with Russian FM Lavrov, says sanctions regarding Ukraine to remain in place. pic.twitter.com/e4RVPhoHvm