Кандидат на пост держсекретаря США виступив за передачу Україні летального озброєння

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Кандидат на пост держсекретаря США заявив про це на слуханнях у Сенаті

Кандидат на пост держсекретаря США, колишній глава нафтової компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив, що США мають підтримати Україну, надавши їй летальне оборонне озброєння.

Про це повідомило агентство «Укрінформ».

Повідомляється, що Тіллерсон заявив про це, відповідаючи на запитання, під час слухань у Комітеті з міжнародних справ Сенату.

«Схвалення такого рішення вимагає консультацій з Нацрадою з безпеки і внеску інших, але я б це підтримав», - сказав Тіллерсон.

Кандидат на пост держсекретаря США підкреслив важливість підтримки обороноздатності України.

«Важливо всіляко допомагати українцям захищати себе від подальшої агресії. Сподіваюся, режим припинення вогню буде дотримуватися, проте якщо цього не відбудеться, для нас важливо підтримати їх можливості самозахисту», - сказав Тіллерсон.