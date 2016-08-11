Тіллерсон засудив дії КНР у Південнокитайському морі, порівнявши їх з анексією Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекс Тіллерсон

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон вважає, що зазіхання КНР в акваторії Південнокитайського моря нагадують анексію Криму Росією

Рекс Тіллерсон, який став номінантом новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду державного секретаря, різко засудив територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі. Про це він заявив у середу, 11 січня, у виступі перед комітетом із закордонних справ Сенату США, повідомляє агенція AFP.

За словами Тіллерсона, КНР слід негайно припинити намивати острови в Південнокитайському морі та споруджувати на них військові бази. Такі дії майбутній держсекретар США назвав «незаконною діяльністю» та порівняв її з анексією Росією українського півострова Крим. «Споруджувати острови, а потім розміщати на них військові об'єкти - те саме, що й загарбання Росією Криму», - зазначив кандидат на посаду держсекретаря.

Тіллерсон також виступає за те, щоб перекрити Китаю доступ до цих островів. «Ми надішлемо Китаю чіткий сигнал», – пообіцяв він.

Як повідомлялося, кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що не підтримує окупацію Криму Росією.На слуханнях щодо затвердження його кандидатури в комітеті Сенату з міжнародних відносин Тіллерсона запитали, чи визнає він право Росії на Крим. «Ні, сер. Вони взяли територію, яка їм не належала», – сказав Тіллерсон.

Нагадаємо, Китай викликав занепокоєння міжнародної спільноти своїми діями зі спорудження ділянок суші та будівельної активності на островах і коралових рифах у Південно-Китайському морі, через акваторію якого щорічно здійснюється торгівля на понад п'ять трильйонів доларів. У відповідь військово-морські сили США посилили патрулювання біла цих островів.

На ці ділянки акваторії Південнокитайського моря повністю або частково претендують також Філіппіни,Тайвань, Малайзія, Бруней та В'єтнам.