Тіллерсон звинуватив Москву у причетності до хіматаки в Сирії

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Очевидно, що Росія поставилася безвідповідально до виконання своїх зобов'язань від 2013 року, зазначив американський політик

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який наступного тижня має відвідати з візитом Москву, звинуватив Росію в некомпетентності або співучасті під час проведення сирійською авіацією хімічної атаки проти цивільного населення в провінції Ідліб.

Повний текст його заяви журналістам в Мар а Лаго (штат Флорида, США), яку він зробив напередодні ввечері, Державний департамент США оприлюднив у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

«Ми маємо дуже високий рівень упевненості, що (хімічні – ред.) атаки проводилися з літаків під керівництвом режиму Башара аль-Асада, і ми також маємо дуже високу впевненість, що під час нападів використовувався нервово-паралітичний газ Зарин», - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що це було проведено в порушення попередніх угод, відповідно до резолюції 2118 Ради Безпеки ООН, а також Додатку А про те, що уряд Сирії сам у 2013 році зобов'язався позбавитися від хімічної зброї під контролем Росії і США. За його словами, уряд Росії в угоді підтвердив, що визначить місця зберігання цієї зброї, забезпечить належне поводження з нею та знищення, а також що РФ виступатиме в якості гаранта, що ця зброя більше не з'явиться в Сирії.

«Очевидно, що Росія поставилася безвідповідально до виконання своїх зобов'язань від 2013 року. Тож, РФ або була співучасником, або ж Росія була просто некомпетентна у своїй здатності довести виконання цієї угоди до кінця», - підкреслив Тіллерсон.

Держсекретар США також звернув увагу на те, що не можна дозволити Асаду використовувати хімічну зброю без відповіді з боку міжнародного співтовариства, оскільки без належної реакції це можуть зробити й інші диктатори. «Тому дуже важливо, щоб певні дії були прийняті міжнародною спільнотою, щоб зрозуміти, що використання хімічної зброї залишається порушенням міжнародних норм», - наголосив глава Держдепартаменту США.

Тіллерсон також уточнив щодо контактів з росіянами перед нанесенням США ракетного удару по сирійській авіабазі. «З Москвою, з президентом Путіним не було контактів. Існують військові угоди щодо уникнення конфліктів з російськими військовими на місцях, і наші сили так діяли в рамках та відповідно до цих де-конфліктних угод під час координації цієї конкретної атаки», - зазначив держсекретар США.

Як повідомлялося, на початку тижня Державний департамент США анонсував візит державного секретаря Рекса Тіллерсона до російської столиці.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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