Тіло загиблого на Луганщині працівника ОБСЄ ще не доставили в США

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Автомобіль місії ОБСЄ, який було підірвано на Луганщині

Тіло працівника ОБСЄ Джозефа Стоуна все ще в Україні

Тіло загиблого фельдшера місії ОБСЄ на Донбасі Джозефа Стоуна повернуть на батьківщину після узгодження формальностей в Україні.

Про це повідомив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Тіло Джозефа все ще в Україні. Зараз урегульовуються всі формальності задля забезпечення якнайшвидшого та гідного повернення його тіла на Батьківщину», — сказав він.

Хуг уточнив, що місія продовжила патрулювання на місці вибуху, але здійснює його лише на дорогах з твердим покриттям.

«Ми поновили патрулювання, проте з певними обмеженнями. Тепер ми здійснюємо патрулювання, пересуваючись дорогами з твердим покриттям, інакше кажучи, асфальтованими та бетонними дорогами», — сказав він.

За словами Хуга, ОБСЄ проводитиме власне розслідування загибелі Стоуна.

«Я хочу повторити і висловитися дуже чітко: ми не вважаємо, що це був нещасний випадок. 23 квітня Джозеф Стоун загинув унаслідок застосування зброї невибіркової дії», — наголосив Хуг.

Нагадаємо, після підриву автомобіля СММ ОБСЄ у неділю всі патрулі організації було повернуто на бази.

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.

Джерело: Громадське