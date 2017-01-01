Тіло загиблого спостерігача ОБСЄ евакуйоване на підконтрольну Києву територію

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Місія ОБСЄ

Розслідування інциденту з підривом патруля спостерігачів у Луганській області в межах компетенції місії ОБСЕ

Тіло загиблого спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ евакуйоване на підконтрольну Україні територію. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Дмитро Струтинський.

«Відповідно до встановлених правил і звернення представників СММ ОБСЕ українською СЦКК було опрацьовано питання щодо затвердження режиму тиші на напрямку Первомайськ-Молодіжне-Попасна та надання коридору для евакуації тіла загиблого. Вчора близько 22:00 тіло було евакуйоване на територію, підконтрольну Україні», - зазначив він.

За словами Струтинського, розслідування інциденту з підривом патруля спостерігачів у Луганській області в межах компетенції місії ОБСЕ. Наразі невідомо, чи матимуть українські правоохоронці доступ до слідчих дій.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.