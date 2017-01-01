Тимчук не виключає провокацій від російських журналістів, які таки доїхали на «Євробачення»

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Сцена «Євробачення»

Народний депутат закликає спецслужби бути пильними

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Дмитро Тимчук не виключає провокацій з боку російських журналістів, які приїхали у Київ висвітлювати проведення пісенного конкурсу «Євробачення».

Як пояснив парламентар у Facebook, українські правоохоронці не мають юридичних можливостей для заборони в’їзду у країну всіх журналістів з Росії.

«Небезпека в тому, що наші спецслужби і правоохоронці не мають можливості заборонити в'їзд всім підряд журналістам РФ. Це означає, що ті представники мас-медіа Росії, які не відвідували Крим або поки не замазані в інших діяннях проти України, мають право на в'їзд. Скільки з них задіяні в спецоперації Кремля по організації провокацій на День Перемоги в Києві і їх пропагандистського освітлення - велике питання», - зазначив він.

«Ми думали, що провокація з російською співачкою на Євробаченні-2017 Путіни і заспокоїться. Схоже, це не так. Залишається покладатися на професіоналізм наших спецслужб і МВС», - додав він.

Нагадаємо, фотокореспондента МІА «Росія сьогодні» Раміля Сітдікова, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну. Радник міністра внутрішніх справ, нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко повідомив, що російського фотокореспондента, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Згодом стало відомо, що Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України.