Тимчук: Окупанти готують провокації на 9 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

Під приводом вшанування ветеранів у День Перемоги буде максимально використовуватись радянська символіка для провокації правоохоронців

Росіяни активно зайнялися плануванням провокацій на підконтрольній Києві території, розповів «Главкому» народний депутат лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук

«Ми маємо достовірну інформацію про те, що святкування Дня Перемоги 9 травня стане приводом для масштабних провокацій з боку бойовиків на прифронтовій зоні. Там зараз активізується агентура так званого Міністерства державної безпеки «ДНР», - зазначив він.

За словами Тимчука, під приводом вшанування ветеранів буде максимально використовуватись радянська символіка для провокації правоохоронців: щоб змусити їх застосовувати силу. «Відповідно, зробити «потрібну» картинку для російського телебачення та розповідати про те, яка Україна фашистська держава. Що стосується інших міст, у нас поки що немає достовірної інформації про перекидання ДВРГ», - сказав він.

На думку Тимчука, російські групи будуть діяти за такою самою схемою - тобто, робити у першу чергу ставку на проведення заходів на кшталт «Безсмертний полк»: демонстрація «колорадських» стрічок, використання іншої забороненої в Україні символіки. «Буде робитися ставка на антиросійські акції. Але я впевнений, що наша Служба безпеки готова до таких сценаріїв», - додав він.

Як повідомлялось, Тимчук також зазначав,що нині у бойовиків є сили якщо не для якихось наступальних дій, то принаймні для подальшої ескалації, оскільки російсько-окупаційні війська отримують відчутну підтримку від РФ.