Тимчук: Розповіді сержанта, який здався «ЛНР», про стан нашої армії смішні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: amn.com.ua Дмитро Тимчук

Ні про яку деморалізацію в українських військах не йдеться, - нардеп

Військовий рівня сержанта не може характеризувати щось поза рівнем свого взводу, своєї роти. Так народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук прокоментував «Главкому» свідчення колишнього сержанта української армії, який здався у полон бойовикам «ЛНР».

«Якби він був заступником начальника Генштабу чи хоча б представником Штабу АТО – він міг би про це розповісти, але ж не сержант. Це все одно що допитати сантехніка, щоб він розповів про ситуацію у Міністерстві ЖКГ. Навіть якби він казав від серця, він не може характеризувати ситуацію далі рівня бригади», - додав він.

Тимчук підкреслив: якби слова військового про деморалізацію українських воїнів відповідали дійсності, то «чому ж бравий Захарченко, у якого, якщо вірити його словам, така потужна армія, досі не виконав свою задачі із походу на Київ?»

За словами лідера «Інформаційного спротиву», бойовики посиленно рвуться відсунути наші сили хоча б від того самого Донецька. «Але від самого початку, від моменту, як лінія фронту більш-менш зацементувалась, вони не можуть виконати цю задачу. Ні про яку деморалізацію в українських військах не йдеться», - резюмував він.

Як повідомлялось, 11 травня в мережі інтернет було розміщено відеоматеріал допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ – сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т.Я. За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За даним фактом було проведено службове розслідування, а також надіслано повідомлення у військову прокуратуру та у Військову службу правопорядку.