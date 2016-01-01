Time опублікував статтю Онищенка зі звинуваченнями в корупції на адресу Порошенка

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У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях

Американський тижневик Time опублікував статтю депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, в якій він висунув звинувачення в корупції на адресу президента України Петра Порошенка.

У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях у величезному масштабі.

«Особи, які відмовилися платити відкати, піддалися цілеспрямованим нападкам з боку уряду», - заявив Онищенко.

Він додав, що Порошенко також доручив порушити проти нього кримінальну справу.

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.

Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.

Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.

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