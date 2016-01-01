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    Time опублікував статтю Онищенка зі звинуваченнями в корупції на адресу Порошенка

    • Сьогодні, 07:33
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    У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях

    Американський тижневик Time опублікував статтю депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, в якій він висунув звинувачення в корупції на адресу президента України Петра Порошенка.

    У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях у величезному масштабі.

    «Особи, які відмовилися платити відкати, піддалися цілеспрямованим нападкам з боку уряду», - заявив Онищенко.

    Він додав, що Порошенко також доручив порушити проти нього кримінальну справу.

    Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.

    Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.

    Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.

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