Time опублікував статтю Онищенка зі звинуваченнями в корупції на адресу Порошенка
- Сьогодні, 07:33
-
Розсилка
У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях
Американський тижневик Time опублікував статтю депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, в якій він висунув звинувачення в корупції на адресу президента України Петра Порошенка.
У статті Онищенко стверджує, що особисто був свідком участі Порошенко в корупційних діях у величезному масштабі.
«Особи, які відмовилися платити відкати, піддалися цілеспрямованим нападкам з боку уряду», - заявив Онищенко.
Він додав, що Порошенко також доручив порушити проти нього кримінальну справу.
Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.
Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.
Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.
Читайте також: Плівки Онищенка. Що з таким «компроматом» робитимуть Британія та Україна