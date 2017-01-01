Тимошенко не шкодує про газові контракти з Росією 2009 року

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Юлія Тимошенко

Тимошенко стверджує: насправді тодішня ціна складала не 450 доларів, а 232 долара 98 центів

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не вважає, що припустилась помилки ,уклавшцігазові контракти з Росією у 2009 році, пише сайт «ТСН».

Тимошенко стверджує: насправді тодішня ціна складала не 450 доларів, а 232 долара 98 центів.

«Цей контракт є рамковим, він не є імперативним. Тому що він передбачає, що наприкінці кожного року треба укладати окремі домовленості. Друге, цей контракт не передбачає імперативного формульного підходу до формування ціни. В одному з пунктів написано що ціна може формуватися і без формули. Третій обман – ціни 450 доларів на газ ніколи не було, це є одна складова формули, яка нічого не означає. Ціна на газ в 2009 році, складала 232 долара 98 центів», - сказала вона.

На зауваження журналіста, що однаково ціна вийшла вищою, ніж до того, Тимошенко підкреслила: «це була вдвічі менше, ніж в Європі».

«І тепер говорять, що зараз уряд пішов в Стокгольмський арбітраж, і хоче відсудити ці 30 мільярдів які переплачені Януковичем по цих контрактах. Так от саме головне, що якраз цей контракт який тоді був підписаний не дозволяв Януковичу брати такі ціні на газ. Тобто Контракт який тоді був підписаний дасть змогу Україні повернути ці 30 мільярдів. Іще одна важлива деталь – цей контракт немає ніякого відношення до постачання народу українцям. Цей газ був для великих корпорацій. А у нас є свій газ 21 мільярд кубічних метрів», - додала нардеп.

Раніше Тимошенко розповіла, які у неї насправді були стосунки з Савченко.