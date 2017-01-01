Тимошенко про реформу Гройсмана: за законом за три роки пенсія мала зрости мінімум удвічі

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Фото «Взгляд» Юлія Тимошенко

Уряд Володимира Гройсмана намагається показати підвищення пенсій як реформу, а це його обов’язок – лідер «Батьківщини»

Пенсія українців, відповідно до законодавства, за три роки мала зрости мінімум удвічі. Про це сьогодні під час засідання Верховної Ради з трибуни заявила народний депутат, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За словами нардепа, уряд Володимира Гройсмана «намагається показати підвищення пенсій як реформу, а це його обов’язок».

Тимошенко наголосила, що її фракція відстоюватиме «обов’язкову для уряду Гройсмана індексацію на відсоток реальної інфляції, а також обов’язкове осучаснення пенсій, яке мусило за три роки збільшити пенсії мінімум удвічі».

Крім того, лідер «Батьківщини», як і минулої п’ятниці, поскаржилась, що її особисто та членів її команди «не пускають на жоден прямий ефір, а якщо пускають, то у навантаження з тими людьми, які поливають брудом» її команду.

Водночас нардеп знайшла вихід із цієї ситуації: «Ми будемо їхати до людей і розмовляти з людьми напряму».