Тимошенко прокоментувала свою «зустріч біля туалету» з Трампом

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Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко каже, що зустріч пройшла в окремій кімнаті, а не біля туалету

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «112 Україна» розповіла, як насправді пройшла її зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 2 лютого під час молитовного сніданку.

Вона каже, що зустріч пройшла в окремій кімнаті, а не біля туалету, як писали окремі ЗМІ.

«Знаєте, мені просто прикро. Я хочу бачити Україну великою, я хочу бачити політиків України гідними. Я не хочу, щоб такий помилковий мотлох принижував авторитет нашої держави. Безумовно, це обман і це неможливо. Якби хто завгодно біля туалету міг зустрітися з президентом США, я думаю, що там був би весь світ сьогодні і ловив би президента біля туалету. Мені боляче просто від цього. Зустріч проходила абсолютно достойно, планово, це окрема кімната, де проходили події молитовного сніданку», - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, Трамп бачився з Тимошенко у Вашингтоні 2 лютого під час молитовного сніданку. У Білому домі підтвердили коротку зустріч Трампа і Тимошенко, проте підкреслили, що ніяких заяв він на цій зустрічі не робив, так як це не передбачено форматом бесіди і статусом її учасників.

За одними даними, вони зустрілися під час фотосесії, а за даними джерел ВВС Україна серед американських радників Тимошенко, лідер «Батьківщини» очікувала Трампа біля туалету, а потім їх провели в невеликий офіс.

Також повідомлялося, що Тимошенко з’явилася на сніданок до Трампа з косою. Лідер «Батьківщини» перебувала в четвертому ряду від імпровізованого подіуму, на якому розмістився президент Дональд Трамп, а також члени Адміністрації Білого дому і інші впливові політики.