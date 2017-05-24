Тимошенко пропонує повернути Британію та США до перемовин з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Тимошенко вважає, що влада має посадити за стіл переговорів усі країни Будапештського меморандуму

Мінський процес, якщо не заважатиме, а допомагатиме Україні, може тривати і далі. Проте для припинення війни Україні потрібно повернутися до Будапештського меморандуму, де гарантами безпеки є Великобританія та США.

Таку думку висловила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на телеканалі ZIK.

«Україні потрібно чітко назвати речі своїми іменами. Адже поки в Україні відбувається АТО, а не віна, поки окуповані території називають тимчасово неконтрольованими, і поки держава не має чіткої правової позиції, наблизитися до завершення війни дуже складно. Тому я категорично не погоджуюся із заявою Президента України про те, що ми маємо забути про Будапештський меморандум, а натомість будувати свої власні збройні сили», – наголосила Тимошенко.

Звісно, кроки щодо відновлення війська є важливими, вважає політик, проте Будапештський меморандум дозволить Україні отримати захист від найпотужніший держав світу.

«Коли в межах Будапештського меморандуму Україна відмовлялася від ядерної зброї, то ключові країни світу давали нам гарантію. Зокрема, гарантії безпеки нам давали Великобританія та США, які сьогодні зобов’язані підтримати Україну, проте зухвало були виведені за межі переговорного процесу, а це є величезна помилка, яка грає на руку Росії», – пояснила лідер політичної сили.

Відтак, нова українська влада має посадити за стіл переговорів усі країни Будапештського меморандуму, зокрема, Президента США, прем’єр-міністра Великобританії, і, що важливо, саме Президента Росії, а не так званих керівників «ЛНР/ДНР»

«Україні потрібно розпочати новий переговорний процес. Мінський процес, якщо не заважатиме, а допомагатиме Україні, може тривати і далі. Проте для припинення війни Україні потрібно повернутися до Будапештського меморандуму, де гарантами безпеки є Великобританія та США», – зазначила Юлія Тимошенко.