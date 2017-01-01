Тимошенко проводить з'їзд «Батьківщини» (ФОТО)

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Одна із головних тем зібрання однопартійців - підготовка до виборів у об'єднаних громадах

У Києві відбувається 14-й з'їзд партії «ВО «Батьківщини». Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова партії у місті Київ Володимир Бондаренко.

За словами Бондаренка, з'їзд проводиться перед виборами до об'єднаних громад, що відбудуться 30 квітня. Будуть висунуті кандидати в депутати об'єднаних територіальних громад.

Бондаренко також відзначив, що децентралізація та вибори у громадах була не єдиною темою зібрання. «Юлія Володимирівна Тимошенко окреслила наше завдання, ідучи на ці вибори:

не дати знищити малу громаду, захистити землю, врятувати Україну», - зазначив Бондаренко.