Тимошенко: Радикал Рибалка має бізнес в Росії

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Юлія Тимошенко, нардеп, лідер «Батьківщини»

Тимошенко порадила лідеру радикалів Олегу Ляшку називати свого однопартійця «кремлівським зозулем»

Член фракції Радикальної партії Олега Ляшка, голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Сергій Рибалка має великий бізнес на території Російської Федерації. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За ведення бізнесу на території країни-агресора Тимошенко порадила лідеру радикалів Олегу Ляшку називати свого однопартійця «кремлівським зозулем».

«Те, що ми знаємо і з засобів масової інформації, і з фактажу, який ми маємо, це – правда. Це правда, що людина, яка є головним спонсором цієї радикальної політичної сили, має обширний бізнес. Я думаю, що лідеру цієї партії треба придумати назву для свого спонсора. Думаю, що «кремлівський зозуль» – було б непогано», - заявила Тимошенко, відповідаючи на запитання одеських журналістів про те, чи відомі їй факти існування фабрики Сергія Рибалки на території РФ.

Тимошенко порівняла деякі політичні сили Верховної Ради з політичними «шаріковими», які грають у виставу, написану їхніми ляльководами. А мета цього політичного «театру», на думку Тимошенко, - прибрати до рук всю Україну. Лідер «Батьківщини» звернулася до українських виборців з проханням бути пильними, уважними, та зупинити нових українських «шарікових».

«Будьте дуже пильними і будьте дуже уважними. Тому що країну захлиснула «шаріковщина», якщо згадати Булгакова. І тільки народ України може не дозволити цим «шаріковим» опанувати Україну остаточно. При чому у кожного такого «шарікова» є свій ляльковод. Вони - не вільні люди. Вони всі знаходяться по суті в системі великого політичного театру. Треба один раз і назавжди просто з цим покінчити», - підсумувала Тимошенко тему наявності в Сергія Рибалки російської фабрики з виробництва снеків.