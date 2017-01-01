  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тимошенко: Радикал Рибалка має бізнес в Росії

    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко, нардеп, лідер &laquo;Батьківщини&raquo;
    Юлія Тимошенко, нардеп, лідер «Батьківщини»

    Тимошенко порадила лідеру радикалів Олегу Ляшку називати свого однопартійця «кремлівським зозулем»

    Член фракції Радикальної партії Олега Ляшка, голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Сергій Рибалка має великий бізнес на території Російської Федерації. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    За ведення бізнесу на території країни-агресора Тимошенко порадила лідеру радикалів Олегу Ляшку називати свого однопартійця «кремлівським зозулем».

    «Те, що ми знаємо і з засобів масової інформації,  і з фактажу, який ми маємо, це – правда. Це правда, що людина, яка є головним спонсором цієї радикальної політичної сили, має обширний бізнес. Я думаю, що лідеру цієї партії треба придумати назву для свого спонсора. Думаю, що «кремлівський зозуль» – було б непогано», - заявила Тимошенко, відповідаючи на запитання одеських журналістів про те, чи відомі їй факти існування фабрики Сергія Рибалки на території РФ.

    Тимошенко порівняла деякі політичні сили Верховної Ради з політичними «шаріковими», які грають у виставу, написану їхніми ляльководами. А мета цього політичного «театру», на думку Тимошенко, - прибрати до рук всю Україну. Лідер «Батьківщини» звернулася до українських виборців з проханням бути пильними, уважними, та зупинити нових українських «шарікових».

    «Будьте дуже пильними і будьте дуже уважними. Тому що країну захлиснула «шаріковщина», якщо згадати Булгакова. І тільки народ України може не дозволити цим «шаріковим» опанувати Україну остаточно. При чому у кожного такого «шарікова» є свій ляльковод. Вони - не вільні люди. Вони всі знаходяться по суті в системі великого політичного театру. Треба один раз і назавжди просто з цим покінчити», - підсумувала Тимошенко тему наявності в Сергія Рибалки російської фабрики з виробництва снеків.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Радикальна партія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ