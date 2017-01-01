Тимошенко розказала про своїх зятів

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Лідер «Батьківщини»: Мій зять прекрасний. Я щаслива, бо щаслива моя донька

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що дуже задоволена своїм зятем Артуром Чечоткіним, пише сайт ТСН.

«Його час перевірив на високі людські моральні якості. Мій зять прекрасний. Я щаслива, бо щаслива моя донька. Я завжди, коли спілкуюся з зятем, розповідаю йому анекдот, який я дуже люблю. Це коли два чоловіки зустрічаються і один другому каже: «Послухай, в мене теща – справжній янгол». А другий йому каже: «Блін, ну пощастило тобі, а моя ще жива!» І це такий жарт у нас, бо насправді я дуже добра теща, він мене дуже рідко бачить», – зазначила вона.

Тимошенко додала що її донька Євгенія познайомилась із нинішнім чоловіком, через два тижні після того, як лідер «Батьківщини» опинилася за ґратами. «І Артур поряд із Женею був весь цей важкий час», – сказала вона.

За словами політика, нині її донька з чоловіком живуть у власному будинку. «Артур може влаштувати будь-який побут… Їм наша допомога не потрібна. Він вміє заробляти і утримувати свою родину. І понад те, ви ж знаєте, я в перманентній опозиції і я йому не допомога, б'ють по мені, а іноді, зокрема, й по моїх дітях. Тому зараз стало набагато складніше, коли він одружився, займатися підприємницькою діяльністю. По ньому б'ють так само, як б'ють і по мені», – зазначила вона.

За запитання про те, чи належить зятю Укррудінвестбанк, Тимошенко відповіла: «Ну, можливо…» А також уточнила, що у нього немає будівельної компанії, він «от буквально нещодавно» став власником банку.

Тимошенко також наголосила, що її донька періодично спілкується з колишнім чоловіком Шоном Карром. «І у нас дуже добрі стосунки. Дуже добрі. Він одружився зараз. У нього донька народилася. І ми дуже радіємо цьому. У нього були проблеми зі здоров'ям, зараз усе краще. Тому ми в абсолютній гармонії», – додала вона.