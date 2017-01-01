Тимошенко відплатила Гройсману за «маму корупції»

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Юлія Тимошенко

Лідер «Батьківщини» порівняла прем'єра із пухирцем, що лопається

Лідер парламентської фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко в ефірі телеканала ZIK відповіла на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який запропонував віддати її Росії замість грошей за газ. А місяць тому Гройсман заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко є «мамою» українських негараздів – корупції та економічної слабкості.

Вона зазначила, що своїми висловлюваннями прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадує пакувальну плівку з бульбашками.

«Знаєте, діти коли хочуть пограти, вони тиснуть ці пухирці, вони лопаються так голосно... Ось для мене це образ Гройсмана – такий голосний пухирець, що лопається», – сказала вона.

На думку Тимошенко, в Україні наразі немає самостійного прем'єр-міністра, а існує лише «тінь президента».

Раніше Гройсман заявив, що в разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь «Нафтогазу» за позовом до нього «Газпрому», замість грошей державі доведеться передати Росії лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Гройсман також нещодавно розповів про давню неприязнь між ними: 14 лютого 2007 року Тимошенко приїхала до Вінниці знімати його з посади мера міста. «За тарифи. Минуло 10 років. Після того вона стала прем'єр-міністром нашої країни, тарифи не змінивши. Не змогла», – зазначив Гройсман.

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