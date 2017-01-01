«Тиша» в зоні АТО: за день 23 обстріли, двоє бійців поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики продовжують порушувати режим тиші

Бойовики гатять з озброєння БМП та БТР

Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують цинічно порушувати режим тиші. З початку доби ворог здійснив 23 обстріли позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Поблизу Маріуполя з озброєння БМП та БТР, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях у районі Водяного. З гранатометів, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру ворог обстрілював наших воїнів під Мар’їнкою. По позиціях поруч Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Чермалика та Красногорівки. Зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Широкиного. У районах населених пунктів Новотроїцьке, Водяне та Красногорівка діяли ворожі снайпери», - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку по позиціях поруч населеного пункту Опитне противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та гранатомети.

«В районі Авдіївки, позиції наших військ накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Застосування противником мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовані по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших захисниках у районі Зайцевого», - повідомляє прес-центр.

За даними штабу, на луганському напрямку міномети калібру 120мм противник застосував по позиціях поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів обстріляв позиції неподалік Катеринівки.

«Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення», - інформує штаб АТО.

Читайте також Кого забрала війна у березні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО