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    Тисячі людей у Тбілісі мітингували на захист опозиційного телеканалу

    • Сьогодні, 22:41
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    За день до мітингу телеканал «Руставі-2» припинив мовлення, залишивши в ефірі лише заставку із закликом вийти на проспект Руставелі і підтримати свободу слова

    Тисячі людей вийшли на протест у столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти, як вони стверджують, спроб влади закрити популярний в країні телеканал «Руставі-2», та на захист свободи ЗМІ.

    За день до мітингу телеканал «Руставі-2» припинив мовлення, залишивши в ефірі лише заставку із закликом вийти на проспект Руставелі і підтримати свободу слова.

    Повідомляється, що понад 10 тисяч людей заповнили вулицю перед будівлею парламенту. Керівництво телеканалу звинуватило владу в спробі захопити контроль над телеканалом за допомогою бізнесмена Кібарі Халваші. Він продав контрольний пакет акцій десять років тому, а нині намагається їх відсудити.

    Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі пообіцяв через прес-секретаря «повну підтримку всім засобам масової інформації та особливо «Руставі-2».

    Телекомпанія «Руставі 2»  оголосила про перехід на протестне мовлення. 
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