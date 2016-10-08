Тисячі людей у Тбілісі мітингували на захист опозиційного телеканалу

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За день до мітингу телеканал «Руставі-2» припинив мовлення, залишивши в ефірі лише заставку із закликом вийти на проспект Руставелі і підтримати свободу слова

Тисячі людей вийшли на протест у столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти, як вони стверджують, спроб влади закрити популярний в країні телеканал «Руставі-2», та на захист свободи ЗМІ.

За день до мітингу телеканал «Руставі-2» припинив мовлення, залишивши в ефірі лише заставку із закликом вийти на проспект Руставелі і підтримати свободу слова.

Повідомляється, що понад 10 тисяч людей заповнили вулицю перед будівлею парламенту. Керівництво телеканалу звинуватило владу в спробі захопити контроль над телеканалом за допомогою бізнесмена Кібарі Халваші. Він продав контрольний пакет акцій десять років тому, а нині намагається їх відсудити.

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі пообіцяв через прес-секретаря «повну підтримку всім засобам масової інформації та особливо «Руставі-2».