Тисячі людей вийшли на акцію протесту в Будапешті

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Учасники акції в Будапешті

Регулярні демонстрації проти політики правлячої партії тривають вже шість тижнів

У Будапешті тисячі людей взяли участь в демонстрації протесту проти політики правлячої націоналістичної партії «Фідес».

Це вже не перша демонстрація проти планів уряду закрити Центрально-європейський університет, а також ускладнити роботу громадських організацій, які допомагають біженцям.

Близько чотирьох тисяч осіб з прапорами Угорщини та Євросоюзу перейшли через Дунай по мосту Свободи. До них стали приєднуватися інші учасники, і до моменту, коли протестувальники дійшли до будівлі парламенту, натовп становив приблизно до 10 тисяч чоловік.

Регулярні демонстрації проти політики правлячої партії тривають вже шість тижнів. Конституційний суд Угорщини незабаром повинен розглянути законопроект, згідно з яким Центрально-європейський університет фактично повинен буде припинити свою роботу в Угорщині.

У п'ятницю прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що скасує будь-який закон, який суд визнає неконституційним.

Джерело: ВВС Русская служба