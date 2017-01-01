Тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу

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Інформацію про те, що було звільнено першого заарештованого у справі 9 травня, підтвердили в обласній прокуратурі

У Дніпрі вийшов на волю тітушка, якого було заарештовано на два місяці за підозрою в участі у масових заворушеннях 9 травня. Про це повідомляє Online.ua із посиланням на «Радіо Свобода».

Інформацію про те, що було звільнено першого заарештованого у справі 9 травня, підтвердили в обласній прокуратурі. Повідомляється, що саме цей тітушка побив депутата обласної ради, ветерана АТО Влада Бородіна. За даними відомства, суд першої інстанції, обираючи підозрюваному запобіжний захід – два місяці тримання під вартою, – передбачив можливість звільнення під грошову заставу.

Прокуратура області оскаржуватиме це рішення і готує апеляцію на рішення суду в частині, що стосується можливості звільнення під заставу. Також про вихід на волю першого із заарештованих тітушок написав у Facebook громадський активіст з Дніпра Олег Чистопольцев.

«Виявляється, ось цього тітушку, якого посадили в СІЗО першим, позавчора випустили під заставу 128 тис. грн. У тітушки, який пішов бити людей за 500–1000 грн, знайшлася така сума?» – написав активіст.

«За наявною у мене інформацією, всім «засвіченим» на 9 травня тітушкам видали по 10 000 грн і сказали загубитися на тиждень-другий, доки тут усе «порішають». Те, що порішають говорили-обіцяли дуже переконливо. Можливо, ці випускання під заставу – початок «рішалова». Те, що будуть намагатися «вирішувати» – це 100%», – додав Чистопольцев.

12 травня повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру вже вісьмом особам, причетним до заворушень у Дніпрі 9 травня.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Вночі 11 травня невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.