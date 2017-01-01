Тітушок в Дніпрі 9 травня інструктував і фінансував Вілкул, - Луценко

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Особи, причетні до побиття ветеранів АТО в Дніпрі 9 травня

У заворушеннях 9 травня в Дніпрі брали участь 250 тітушок, фінансуванням яких займався «Опозиційний блок», - генпрокурор

Тітушок, які брали участь у заворушеннях 9 травня в Дніпрі, фінансували і організовували представники «Опозиційного блоку», зокрема, нардеп від фракції політ сили в парламенті Олександр Вілкул. Про це під час звітування у Верховній Раді заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор зазначив, що всього в заворушеннях брали участь 250 тітушок.

«Ми затримали кілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО, встановлено, хто є їх організаторами, це було з'ясовано через добровільне угоду працювати зі слідством одного з цих тітушок, сподіваюся будуть ще. Тепер ми точно знаємо, хто організовував і інструктував тітушок. Пане керівник «Опозиціойного блоку», у мене погані новини: вони всі інструктувалися, організовувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині паном Вілкулом та Колесником особисто. У нас є відео, як вони всі заходять в офіс, слава Блоку Петра Порошенка, бо їх офіс поруч і є відеокамера. У нас є дані санкціонованих судом матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме», - сказав Луценко.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Вночі 11 травня невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.