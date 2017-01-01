Тиждень до Євробачення. На метро «Лівобережна» будівельний аврал

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Фото: Станіслав Груздєв Будівельні роботи на станції метро «Лівобережна»

Незважаючи на близький старт конкурсу будівельні роботи у Києві ще тривають

У Києві ще йдуть будівельні роботи, незважаючи на близький старт пісенного конкурсу Євробачення.

Як відомо, датою початку роботи конкурсу вважається 7 травня, а перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня. Але картина будівельних робіт на метро «Лівобережна» в Києві не говорить про стовідсоткову готовність до прийому гостей, які вже почали прибувати до столиці.

На фотографіях кореспондента «Главкому» видно, що повсюди на території навкруги станції метрополітену ще йдуть дорожні роботи, зокрема працівники укладають асфальт і впорядковують дорожнє полотно біля каналізаційних люків. Один з виходів метро взагалі заставлений будівельними матеріалами.

Нагадаємо, до Києва вже прибули перші конкурсанти Євробачення. Півфінали конкурсу пройдуть 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Напередодні кожного ефіру відбудуться генеральні репетиції, під час яких конкурсантів буде оцінювати журі. Ці оцінки будуть враховані при визначенні переможця.