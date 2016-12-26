«Тольяттіазот» вимагає від Укрхимтрансаміаку відшкодувати збитки - $11,5 млн

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ВАТ «Тольяттіазот»

ВАТ «Тольяттіазот» також ставить умову «Укрхімтрансаміак» негайно відновити транзит аміаку територією України

ВАТ «Тольяттіазот» запропонувало УДП «Укрхімтрансаміак» добровільно відшкодувати збитки, які російська компанія понесла в січні через відмову української сторони прокачувати аміак по території України. Офіційна претензія на адресу «Укрхімтрансаміак» направлена 13 січня, йдеться в повідомленні на сайті «Тольяттіазот».

Збитки в період з 1 по 13 січня, що підлягають відшкодуванню, російське хімпідприємство оцінює в $11,5 млн. Наголошується, що «зазначена сума збитків не є остаточною, і «Тольяттіазот» залишає за собою право збільшити розмір суми збитків».

Іншою умовою добровільного врегулювання спору «Тольяттіазот» ставить «негайне відновлення транзиту аміаку та виконання зобов'язання в натурі з транспортування узгоджених на січень 2017 року 130 тис. тон рідкого аміаку, в тому числі шляхом доповнення зазначених обсягів транспортування до узгоджених обсягів послуг за контрактом на 2017 рік в найближчих планових місцях», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці грудня 2016 року «Тольяттіазот» оголосив, що повністю сплатив заборгованість по транзиту аміаку територією України.

«Тольяттіазот» готовий продовжити транзит аміаку територією України і підписати відповідну угоду з УДП УХТА, проте лише в разі, якщо транзитний тариф, передбачений угодою, буде, як мінімум, відповідати чинним нормативно-правовим актам України", - зазначалося в повідомленні компанії.

«Укрхімтрансаміак», оператор української частини аміакопроводу Тольятті-Одеса, з 23 грудня зупинив транзит аміаку ТОАЗ територією України в рамках контракту від 2007 року «в зв'язку з відсутністю транспортування аміаку АТ «Міндобрива» і достроковим виконанням річного обсягу транспортування аміаку ТОАЗ при досягненні обсягу 1,8 млн тонн». На звернення «Тольяттіазот» про збільшення до кінця 2016 року квоти на обсяг прокачування було отримано відмову, повідомила російська компанія.

Повідомлялося також, що раніше ВАСУ задовольнив касаційну скаргу «Тольяттіазот» у спорі з Мінекономрозвитку України. Суд визнав недійсним наказ Міністерства економічного розкитку і торгівлі від серпня 2015 року, який встановив надбавку в розмірі понад $8 за тонну за транзит аміаку територією України. Ця надбавка діяла щодо продукції «Тольяттіазот» більше року.