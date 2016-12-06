Топ-10 найдорожчих новорічних шоу очолила мерія Дніпра

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Фойє мерії Дніпра

Підряди мерії Дніпра, проведені цієї зими через систему ProZorro, становили 13,23 млн грн

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні.

В огляд «Наших грошей» потрапили підряди, проведені цієї зими через систему ProZorro за кодом закупівлі «ДК 021:2015: 79952100-3 – Послуги з організації культурних заходів».

Лише 1 млн грн для Київського театру юного глядача на Липках від столичної мерії на новорічні вистави ввійшли до десятки найдорожчих підрядів. Усю решту на загальну суму 13,23 млн грн розділили у мерії Дніпра.

Одна частина підрядів від департаменту інформполітики Артема Нідєлька на 5,21 млн грн пішла на новорічні святкові заходи на площі Героїв Майдану.

Ще 0,45 млн грн цей департамент виділив на проведення новорічних свят у фойє міськради. Тут декорування штучної ялинки висотою 2,7 м пластиковими іграшками та гірляндами коштує 153 тис. грн. У перерахунку на висоту ялинки – цей об’єкт є найдорожчим в Україні серед подібних. Раніше заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов повідомив, що абсолютним лідером є штучна 16-метрова ялинка в Ірпіні за 200 тис. грн та ще 445 тис. грн пішло на гірлянди та будиночок Діда Мороза.

Ще 82 тис. грн виділено на фотозону «Бюро Діда Мороза». Решту 215 тис. грн розділять між аніматорами та танцюристами, які мають проводити дитячі шоу в мерському фойє. При цьому на танцюристів виділено лише 17 тисяч, а 198 тис. розділять чотири «персонажі» і один ходуліст за 10 днів по 8 годин роботи. Тобто їхні послуги оцінено у 495 грн за годину роботи.

«Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» (так він вказує свою назву у ProZorro) Геннадія Глядчишина уклав низку угод на 7,57 млн грн на проведення театральних заходів та виступів КВНівців.

Місцеві ЗМІ звернули увагу на такі обставини цих шоу. Один виступ, наприклад, театру КВН оплачено з розрахунку 302 тис. грн. За оцінкою журналістів, це у кілька разів дорожче навіть від передвиборних шоу. А концерти в рамках проекту «Народна філармонія» проводились у 400-місному залі. Виходячи з середньої ціни однієї програми близько 300 тис. грн, журналісти підрахували, що вартість квитка на такий концерт мала б становити 750 грн, що відповідає цінам на концерти естрадних зірок.

Також журналісти звернули увагу на підрядника цих шоу – ТОВ «Універлайф» зареєстровано на британську фірму Dartbrook inter l.p. А керівником і бенефіціаром фірми вказано Андрія Комарова, пов’язаного з низкою дніпровських фірм, що перебувають у стані ліквідації.