Топ-менеджер Авдіївського коксохіму: Через блокаду залізниці місто може замерзнути



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Муса Магомедов



Припинення поставок вугілля на Зуївську ТЕС означає її зупинку

Авдіївка, яка нещодавно зазнала обстрілу і залишилася без тепла через знеструмлення Авдіївського коксохіму (АКХЗ), може знову замерзнути. Про ризик різкого зниження виробництва на АКХЗ заявив його директор Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.

«Не знаю, скільки страждань випало на долю цих людей, але, боюся, скоро мені доведеться їм повідомити, що вони залишаться без роботи і навіть без тепла в їхніх будинках попри всі зусилля, яких ми докладаємо, щоб урятувати місто і наш завод. Чесно кажучи, руки опускаються, коли розумієш, що загроза цього разу не зовнішня, а внутрішня», – пише Магомедов.

Директор АКХЗ вказує, що причиною зниження виробництва на очолюваному ним підприємстві стане зупинка Зуївської ТЕС, яка розташована на непідконтрольній території, але зареєстрована в Україні. Ця електростанція може використовувати тільки вугілля, видобуте на шахтах Павлограда та Добропілля (марка Г), тобто необхідна його доставка по залізниці через лінію розмежування.

«Як ви знаєте, залізницю заблоковано «активістами», і вони фактично завдають Авдіївці удару в спину. Припинення поставок вугілля на Зуївську ТЕС означає її зупинку, місто та околиці залишаться без електро- і теплоенергії, далі послідує різке зниження виробництва на АКХЗ, де задіяні чотири тисячі співробітників», – написав Магомедов.

Також, за його словами, під удар через блокаду активістами залізниці на Донбасі потраплять металургійні комбінати – одержувачі коксу АКХЗ.

«Під удар потрапить ММК імені Ілліча – це ще 18 тисяч українців. До речі, і ММК імені Ілліча і «Азовсталь» уже знизили виробництво через блокади на 10%, щоб розтягнути наявні запаси сировини. І це лише початок. Не за горами падіння виробництва і на «Запоріжсталі». Я хочу від імені всіх людей, зайнятих на виробництвах, і їхніх сімей передати великий привіт блокувальникам залізниці. Я не знаю, які цілі ви, хлопці, переслідуєте, але результати вашої активності за ефектом можна порівняти з обстрілом», – пише Магомедов.

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