Топ-менеджер «Лабораторії Касперського» заарештований в Росії за держзраду

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У даній справі заарештовано і керівника одного з підрозділів центру інформаційної безпеки (ЦІБ) ФСБ РФ Міхайлова

Руслан Стоянов, глава відділу розслідування комп'ютерних інцидентів «Лабораторії Касперського», заарештований в рамках справи про державну зраду, пише «Коммерсант» з посиланням на джерела.

За даними близького до ФСБ джерела газети, Стоянов з грудня 2016 року перебуває під арештом в СІЗО «Лефортово» у Мокві. У компанії арешт співробітника підтвердили. Також джерело повідомило, що у даній справі заарештовано і керівника одного з підрозділів центру інформаційної безпеки (ЦІБ) ФСБ РФ Сергія Міхайлова.

Раніше газета повідомляла, що в управління власної безпеки (УВБ) ФСБ веде розслідування відносно одного із заступників голови ЦІБ. Перевіряється робота ФСБ з приватними компаніями, які співпрацювали з даним підрозділом при проведенні експертиз з кіберзлочинів.

Джерела газети повідомляють, що розслідування УВБ ведеться за підозрою в державній зраді (ст. 275 КК Росії). В ході розслідування перевіряється інформація про те, що співробітник ЦІБ отримав гроші від іноземної організації, а посередником в цьому виступив співробітник російської компанії, що спеціалізується на інформаційній безпеці.

Як зазначається, до 2006 року Стоянов працював в управлінні спеціальних технічних заходів ГУВС Москви (управління «К»), як і багато його колег. У «Лабораторію Касперського» він прийшов в 2013 році.