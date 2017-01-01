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    Топ-менеджера «Роскосмосу» Євдокімова зарізали в московському СІЗО

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    Володимир Євдокімов під арештом
    Володимир Євдокімов під арештом

    Володимир Євдокімов звинувачувався у шахрайстві на 200 мільйонів рублів

    Виконавчий директор з контролю за якістю та надійністю держкорпорації «Роскосмос» Володимир Євдокимов загинув у камері СІЗО від двох ножових поранень в області серця.

    Начальник Управління ФСВП по Москві Сергій Мороз призначив службову перевірку за фактом смерті Євдокимова. Про це ТАСС повідомив представник УФСІН по Москві Сергій Циганков.

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    «За фактом смерті в СІЗО номер 5 обвинуваченого Євдокимова начальником управління ФСВП по Москві Сергієм Морозом призначено проведення службової перевірки, спрямованої на виявлення обставин події. За результатами перевірки матеріали будуть направлені до слідчих органів», - сказав Циганков.

    Слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство за фактом загибелі Євдокимова. Про це ТАСС повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.

    Євдокимов був поміщений під варту в грудні минулого року. Він звинувачувався у справі про розкрадання майна ВАТ «Російська літакобудівна корпорація «МіГ» на 200 млн рублів. Басманний суд Москви продовжив запобіжний захід йому і його начебто спільникові - колишньому директору ЗАТ «Науково-технічний центр» Олександру Золіну - до 30 квітня цього року. Свою провину чиновники не визнають.

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