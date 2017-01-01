Топ-менеджера Сбербанку Росії спіймали на крадіжці годинника за 600 тис рублів

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Директор по регіонах Сбербанку Росії Ігор Рогожин

Менеджер банку виправдовується, мовляв він збирався сам віддати годинник поліції

Директор по регіонах Сбербанку Росії Ігор Рогожин був затриманий в московському аеропорту Внуково за підозрою в крадіжці дорогого годинника Hublot King Power Limited Edition вартістю понад 600 тис рублів.

Як стало відомо виданню «Лайф», інцидент стався ще в кінці березня. Тоді один з пасажирів залишив годинник при проході оглядової зони в лотку. Слідувавший за ним топ-менеджер помітив годинник, що лежать в лотку, після чого підняв його і поклав собі в кишеню.

Поліцейські, переглянувши камери спостереження, вирахували підозрюваного. Через деякий час, коли Рогожин повертався з відрядження, він був затриманий. Як пояснив пізніше сам чоловік, він збирався передати їх поліції вже після прильоту в аеропорт Ростова-на-Дону, куди він відправлявся у справах.

Рогожину повідомили, що йому слід було відразу звернутися до місцевого відділу поліції або до співробітників аеропорту та передати їм дорогу річ, чого він не зробив. Як пояснив затриманий, він просто не знав про таку можливість. Після розгляду топ-менеджер був відпущений із зобов'язанням про явку.

«На даний момент коментарі передчасні, ми розбираємося в ситуації», - повідомили у прес-службі Сбербанку.

До слова, нещодавно у Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень