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Топ-пропагандист РФ

За словами Кисельова, він пошкодив обличчя під час відпочинку на дачній ділянці в Коктебелі

Головний пропагандист президента РФ Дмитро Кисельов повернувся з окупованого Криму зі шрамами і розбитим обличчям, повідомляє «Федеральне агентство новин».

За словами самого Кисельова, він пошкодив обличчя під час відпочинку на дачній ділянці в Коктебелі. «Я саджав в Коктебелі маслини, ми так про них дбали, що розтягнули стовбур мотузочками. Я спотикнувся і розтягнувся, обличчям проїхався по гравію, бачите, сліди від камінчиків», - заявив він.

За словами пропагандиста, подібна «зміна іміджу» відображає його позицію.

«Як відомо, жінки бачать в чоловікові зі шрамами переможця в сутичці», - резюмував Кисельов.