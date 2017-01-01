Товарообіг між Україною і Канадою зростає на тлі перемовин про ЗВТ

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Угода вступить в силу через місяць після її ратифікації обома сторонами

Незважаючи на те, що угода про зону вільної торгівлі України з Канадою ще не ратифікована, вже відбуваються позитивні зрушення у торгівельній співпраці між обома країнами.

Про це розказала в ефірі Громадського заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

«Відбувається зростання інтересу бізнесу до бізнесу, укладаються своєрідні «пробні угоди». І ми вже бачимо зростання нашого товарообігу, і, власне, зростання експорту», – сказала вона.

Заступниця міністра додала, що багато українських компаній розглядають канадський ринок, як ринок, звідки можна залучити інвестиції.

Микольська також зауважила, що угода вступить в силу через місяць після її ратифікації обома сторонами. І за попередньою інформацією парламенти обох країн налаштовані ратифікувати цю угоду у найближчий час.