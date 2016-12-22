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Toyota займеться розробкою літаючих авто

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км / год

Японська автомобільна корпорація Toyota заявила, що підтримає групу інженерів, які займаються розробкою летючого авто.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія погодилася виділити стартапу Cartivator близько 350 тисяч доларів. Зазначається, що штаб-квартира Cartivator знаходиться неподалік від міста Тойота у центральній Японії.

Група компаній Toyota підтримає проект під назвою Skydrive, який використовує технологію створення безпілотників і буде оснащений трьома колесами. Як стверджують в Skydrive, при розмірах 2,9 на 1,3 метра, їх апарат буде найменшою літаючої машиною.

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км / год, піднімаючись над землею на 10 метрів.

Зазначається, що стартап очікує підняти у повітря авто до токійської літньої олімпіади у 2020 році.