Річниця трагедії 2 травня: у центрі Одеси вшанували пам'ять українських патріотів

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Фото: Думская В Одесі вшанували загиблих патріотів

Люди в пам'ять за загиблими створили своєрідний меморіал із квітів

Близько 100 осіб зібралися на перетині вулиць Дерибасівської та Преображенської, де три роки тому сепаратисти застрелили Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, які стали першими жертвами масових заворушень 2 травня 2014 року.

На перетині цих вулиць люди створили своєрідний меморіал із квітів. На металевий ланцюг, що розмежовує пішохідну та проїжджу зони, пов'язали багато жовто-блакитних стрічок, поклали букети квітів. Тут же прикріпили портрети Іванова і Бірюкова.

Поставили запалені лампадки. Священик відслужив молебень.

Присутні згадували активістів, говорили про них теплі слова, зазначаючи, що Іванов і Бірюков віддали життя за незалежність України, за вільну Одесу. Також читали вірші, присвячені загиблим патріотам.

Люди періодично скандували: «Герої не вмирають! Вмирають вороги!», «Слава Україні!», «Слава героям 2 травня!» та інші. На місці трагічних подій вони разом виконали Державний гімн України.

Тим часом основна маса людей прийшла до колишнього Будинку профспілок, де нині триває мітинг-реквієм.

Раніше СБУ в Одесі затримала групу місцевих за підозрою в підготовці терактів.

Як відомо, сьогодні також СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра».

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.

Джерело: Думская