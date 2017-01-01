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    Трагедія на Донеччині: 5-річна дитина наїлась ліків і померла

    • Сьогодні, 14:49
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    Врятувати дитину не вдалося

    У місті Часів Яр Донецької області померла 5-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба Головне управління поліції в Донецькій області.

    «Попередньо правоохоронці встановили, що дитина перебувала вдома разом зі своїм батьком, який відпочивав після нічної зміни, і 25-річним братом. Через деякий час батько побачив, що дитині стало погано, а поруч - медичні препарати», - повідомили в поліції.

    Вони викликали «швидку», проте врятувати дитину не вдалося, дівчинка померла по дорозі в лікарню.

    Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що в Харківській області 4-річна дитина померла від отриманих травм у лікарні після того, як впала у багаття

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