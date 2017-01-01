Трагедія у Княжичах: з поліції вже звільнено сімох офіцерів

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ГПУ надасть остаточну оцінку діям поліцейських, після того, як проаналізує звіт щодо розслідування

За результатами службового розслідування щодо інциденту у Княжичах, з Нацполіції звільнили 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві зазначають, що посади позбавили керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції.

Понад те, було звільнено керівників оперативної служби столичного Главку поліції. Таке рішення пов'язано з тим, що вони не змогли під час проведення цієї операції забезпечити належну комунікацію між підрозділами. Вони також доповіли керівництву недостовірну інформацію, адже не оцінили обстановку на місці подій.

«Також посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції, які неналежно проаналізували оперативну інформацію, що призвело до визначення невірного об’єкту нападу. Звільнено відповідального від управління поліції охорони, який, прибувши на місце події, несвоєчасно поінформував про вчинення злочину. Разом з іншими з посади усунуто оперуповноваженого Департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів оперативну інформацію керівництву щодо підготовки до вчинення злочину на території с. Княжичі», - наголосили у МВС.

Також у відомстві додали, що щодо 9 поліцейських було застосовано інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, очільника Київської поліції та керівника Шевченківського районного управління поліції міста Києва попереджено про неповну посадову відповідність.

Понад те, МВС направило до Генпрокуратури висновки цього службового розслідування, яка наразі здійснює досудове розслідування у цій справі. Саме ГПУ надасть остаточну оцінку діям поліцейських, після того, як проаналізує звіт щодо розслідування.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України притягнула до дисциплінарної відповідальності 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

21 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах.



