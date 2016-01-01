Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей

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Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла трьох хлопчиків та однієї дівчинки

Сьогодні, 29 грудня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинуло четверо дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«29 грудня о 12 год. 23 хв. до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27. По прибуттю до місця виклику встановлено, що сталося загорання в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв. м . Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження», - йдеться у повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 12:51 та ліквідовано о 14:40.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу двом дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками.

Причина пожежі та збиток встановлюються.