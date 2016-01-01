Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей
- 29 Грудня, 16:22
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Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла трьох хлопчиків та однієї дівчинки
Сьогодні, 29 грудня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинуло четверо дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«29 грудня о 12 год. 23 хв. до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27. По прибуттю до місця виклику встановлено, що сталося загорання в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі
Пожежу було локалізовано о 12:51 та ліквідовано о 14:40.
На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу двом дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками.
Причина пожежі та збиток встановлюються.