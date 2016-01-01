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    Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей

    • 29 Грудня, 16:22
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    Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла трьох хлопчиків та однієї дівчинки

    Сьогодні, 29 грудня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинуло четверо дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    «29 грудня о 12 год. 23 хв. до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27. По прибуттю до місця виклику встановлено, що сталося загорання в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження», - йдеться у повідомленні.

    Пожежу було локалізовано о 12:51 та ліквідовано о 14:40.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

    До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу двом дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками.

    Причина пожежі та збиток встановлюються.

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    Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей
    Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей
    Трагедія в Києві: під час пожежі загинуло четверо дітей

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