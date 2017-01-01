Трамп дорікає Німеччині, що вона винна гроші США і НАТО

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Меркель сподобалась президенту США, але про борги він не забув

Наступного дня після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент США Дональд Трамп заявив, що йому сподобались переговори, однак Німеччина заборгувала гроші Америці за надання військового захисту. Про це він написав зранку в суботу у Твіттері.

«Попри те, що ви почули від «фейкових» ЗМІ, у мене були чудові переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Проте, Німеччина винна багато грошей НАТО і Сполученим Штатам й повинна більше платити за потужну і вкрай дорогу систему оборони, яку (США – ред.) надають Німеччині», - підкреслив Трамп у своєму дописі.





Як повідомлялось, напередодні, у п'ятницю, відбулася перша зустріч нового президента США і федерального канцлера Німеччини. Вони провели переговори віч-на-віч у Білому домі, після чого відбулася їх розширена зустріч за участю представників великих німецьких компаній.

Після цього президент Трамп вилетів до свого курортного маєтку Мар-а-Лаго на півдні США у штаті Флорида.