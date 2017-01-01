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    Трамп дорікає Німеччині, що вона винна гроші США і НАТО

    • Сьогодні, 16:39
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    Меркель сподобалась президенту США, але про борги він не забув

    Наступного дня після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент США Дональд Трамп заявив, що йому сподобались переговори, однак Німеччина заборгувала гроші Америці за надання військового захисту. Про це він написав зранку в суботу у Твіттері.

    «Попри те, що ви почули від «фейкових» ЗМІ, у мене були чудові переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Проте, Німеччина винна багато грошей НАТО і Сполученим Штатам й повинна більше платити за потужну і вкрай дорогу систему оборони, яку (США – ред.) надають Німеччині», - підкреслив Трамп у своєму дописі.


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    Як повідомлялось, напередодні, у п'ятницю, відбулася перша зустріч нового президента США і федерального канцлера Німеччини. Вони провели переговори віч-на-віч у Білому домі, після чого відбулася їх розширена зустріч за участю представників великих німецьких компаній.

    Після цього президент Трамп вилетів до свого курортного маєтку Мар-а-Лаго на півдні США у штаті Флорида.

    США Німеччина НАТО гроші
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