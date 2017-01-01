Трамп досі визначається з політикою щодо України - експерт

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Герман Пірчнер

Американський політолог запевнив, що факти про нинішню ситуацію свідчать на користь України

Політика Білого дому відносно України все ще перебуває у невизначеному стані, оскільки призначення в новій адміністрації продовжуються. Для того, щоб нова команда в Вашингтоні мала правильне уявлення про Україну, потрібно вже зараз посилити діалог на всіх рівнях.

Таке переконання висловив президент Американської ради з питань зовнішньої політики (AFPC) Герман Пірчнер, який також був залучений до «перехідної команди» в Держдепартаменті США.

«Зараз зарано говорити про те, якою буде політика нової адміністрації відносно України. Потрібно зробити ще дуже багато призначень, провести значну кількість внутрішніх обговорень», - відповів експерт на прохання охарактеризувати бачення командою Трампа українського питання.

Що стосується можливості надання Україні оборонної летальної зброї, Пірчнер зауважив, що це питання якраз входить до переліку тем, які потребують внутрішніх дебатів. «Дехто в адміністрації підтримує це, Конгрес також, але є люди, які виступають проти такої ідеї», - констатував президент AFPC.

Водночас, підкреслив він, «останні заяви Білого дому надихають», коментуючи виступ речника адміністрації Шона Спайсера із жорсткою позицією відносно російської агресії.

При цьому, Пірчнер наголосив на важливості підтримувати діалог Україна-США на всіх рівнях: «Багато нових людей приходять до адміністрації, які мають обмежені знання про Україну. Тож чим ширший буде діалог, тим більшою і кращою буде підтримка України. Чим більше американців знатимуть правду про Україну та Росію, тим більше схилятимуться на бік України».

Він підкреслив, що факти про нинішню ситуацію свідчать на користь України. Тож «ці факти мають бути представлені та усвідомлені людьми в США».

Президент AFPC також підкреслив необхідність для всіх політичних сил в Україні і представників влади та громадянського суспільства «говорити одним голосом» про те, що потрібно для країни зараз. «В іншому випадку, це лише заплутає», - зазначив Пірчнер.