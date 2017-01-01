Трамп дозволив Пентагону «додаткові удари» по бойовиках в Сомалі

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Трамп схвалив пропозицію Міноборони про забезпечення додаткового високоточного вогню на підтримку Місії в Сомалі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав військовим більше повноважень для проведення серії додаткових ударних операцій в Сомалі з метою підтримки місцевих сил безпеки в боротьбі з радикальним ісламістським угрупуванням «Аль-Шабааб», що пов’язане з «Аль-Каїдою».

Про це офіційно повідомив представник Пентагону Джефф Девіс, передає Reuters.

«Президент схвалив пропозицію Міністерства оборони про забезпечення додаткового високоточного вогню на підтримку Місії Африканського союзу в Сомалі та операцій сомалійських сил безпеки, з метою досягнення перемоги над організацією «Аль-Шабааб» в Сомалі», – повідомив він.

За його словами, це рішення узгоджується з існуючими підходами США щодо посилення боєздатності сил безпеки Сомалі, а також підтримки регіональних партнерів в їх зусиллях в боротьбі з «Аль-Шабааб».