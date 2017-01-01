Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР за однієї умови

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Президент США Дональд Трамп

КНДР має відмовитися від ядерних і ракетних програм

Президент США Дональд Трамп готовий до зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це заявили в Адміністрації президента США, повідомляє Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела.

Однак наголошується, що Трамп готовий зустрітись із Кім Чен Ином лише якщо КНДР відмовиться від ядерних і ракетних програм.

«Зустріч з Кім Чен Ином є однією з пропозицій, які виникли під час переговорів Сполучених Штатів із китайськими офіційними особами про те, як вирішити проблему з північнокорейською ядерною програмою», – йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації Трампа заявили, що Вашингтон не буде вдаватись до воєнних дій і забезпечить гарантію безпеки для режиму Кім Чен Ина, якщо в Північній Кореї припинять розробку озброєнь. Проте США розглядають усі варіанти, аж до воєнного удару, для того, щоб стримати ядерні амбіції КНДР.

Нагадаємо, у США палата представників схвалила законопроект про посилення санкцій проти КНДР. Законопроект стосується суднобудівної галузі Північної Кореї і компаній, які ведуть бізнес з ізольованою економікою. За проект проголосувало 419 членів палати представників. Законопроект має стати сигналом для Північної Кореї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я вважав би за честь зробити це», – заявив лідер США.

«Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми».

Джерело: УНІАН