Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР за однієї умови
- Сьогодні, 12:25
-
Розсилка
КНДР має відмовитися від ядерних і ракетних програм
Президент США Дональд Трамп готовий до зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це заявили в Адміністрації президента США, повідомляє Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела.
Однак наголошується, що Трамп готовий зустрітись із Кім Чен Ином лише якщо КНДР відмовиться від ядерних і ракетних програм.
«Зустріч з Кім Чен Ином є однією з пропозицій, які виникли під час переговорів Сполучених Штатів із китайськими офіційними особами про те, як вирішити проблему з північнокорейською ядерною програмою», – йдеться в повідомленні.
Також в адміністрації Трампа заявили, що Вашингтон не буде вдаватись до воєнних дій і забезпечить гарантію безпеки для режиму Кім Чен Ина, якщо в Північній Кореї припинять розробку озброєнь. Проте США розглядають усі варіанти, аж до воєнного удару, для того, щоб стримати ядерні амбіції КНДР.
Нагадаємо, у США палата представників схвалила законопроект про посилення санкцій проти КНДР. Законопроект стосується суднобудівної галузі Північної Кореї і компаній, які ведуть бізнес з ізольованою економікою. За проект проголосувало 419 членів палати представників. Законопроект має стати сигналом для Північної Кореї.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.
«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я вважав би за честь зробити це», – заявив лідер США.
«Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми».
Джерело: УНІАН