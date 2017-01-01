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    Трамп грубо висловився відносно відомої актриси Голівуду

    • Сьогодні, 19:15
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    Меріл Стріп
    Меріл Стріп

    Обраний президент США назвав Меріл Стріп однією з найбільш переоцінених актрис Голівуду

    Обраний президент США Дональд Трамп назвав Меріл Стріп однією з найбільш переоцінених актрис Голівуду у відповідь на її критичні коментарі на церемонії вручення премії «Золотий глобус», пише «Ліга» з посиланням на ВВС.

    Стріп, яка отримала нагороду за видатні заслуги в кінематографі, під час свого виступу пригадала випадок, коли Трамп спародіював журналіста з інвалідністю. Це, за словами актриси, «розбило їй серце».

    «Це інстинктивне бажання принижувати когось просочується в життя кожного, коли воно насаджується кимось могутнім, кимось, хто представляє громадську платформу. Інші починають думати, що їм теж можна це робити», - заявила Стріп.

    У телефонному інтерв'ю газеті New York Times Трамп назвав актрису «прихильницею Хілларі Клінтон» і заявив, що не здивований такою реакцією з боку «ліберальних людей кінематографа».

    «В сотий раз повторюю, що я ніколи не дражнив репортера-інваліда (і ніколи б цього не зробив), а просто вказав йому на його прислужництво, коли він переробив історію 16-річної давності заради того, щоб зобразити мене в поганому світлі. Ще один приклад нечесних ЗМІ!», - Написав Трамп в Twitter.

    Критика і шпильки на адресу Трампа звучали і з вуст інших учасників церемонії в Лос-Анджелесі. Так, ведучий вечора Джиммі Феллон сказав, що «Золотий глобус» - це «одне з небагатьох в Америці місць, де ще поважають думку народу».

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