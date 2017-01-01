Трамп хоче обговорити з Меркель ситуацію на Донбасі - ЗМІ

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Трамп також бажає почути від Меркель її думку з приводу того, як взаємодіяти з Путіним, пише видання

Президент США Дональд Трамп попросить канцлера Німеччини Ангелу Меркель поділитися своєю думкою про те, як США можуть допомогти розв'язати конфлікт на сході України, під час їх зустрічі на наступному тижні. Про це журналістам розповіли високопоставлені співробітники в адміністрації американського лідера, передає Reuters.

За їх словами, Трамп також бажає почути від Меркель її думку з приводу того, як взаємодіяти з президентом Росії Володимиром Путіним.

На 14 березня заплановано офіційний візит канцлера ФРН до Вашингтона. У рамках нього планується зустріч Трампа і Меркель.

Раніше президент США і Меркель опублікували спільну заяву після телефонної розмови в січні, де підкреслили важливість альянсу НАТО і пообіцяли більш тісно співпрацювати в боротьбі з тероризмом.

Кілька днів по тому Меркель різко розкритикувала рішення Трампа про тимчасову заборону на поїздки громадянами семи мусульманських країн.

Як зазначається, під час зустрічі Трамп і Меркель, швидше за все, охоплять широке коло питань, в тому числі глобальної економіки, торгівлі, боротьби проти «Ісламської держави», НАТО і відносин з Росією і Китаєм.