Трамп хоче, щоб усі біженці у світі повернулися додому

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Трамп наголосив, що для Америка краще, щоб у світі було менше конфліктів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав світову спільноту засвоїти помилки минулого та створити умови, щоби переміщені внаслідок спустошливих війн особи, повернулися додому. Про це він сказав у своєму виступі на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

«Але ми знаємо, що для Америки краще, коли існує менше конфліктів, не більше. Ми повинні засвоїти помилки минулого. Ми бачили війни та руйнування, які лютували по всьому світу», - заявив Трамп.

«Єдиним довгостроковим рішенням цих гуманітарних катастроф у багатьох випадках є створення умов, за яких переміщені особи зможуть безпечно повернутися додому та розпочати довгий, довгий процес відбудови», - вважає президент США.

Як повідомлялося, Трамп також заявив, що «Америка готова знайти нових друзів і встановлювати нові партнерські відносини, де спільні інтереси співпадають».

Крім того, він назвав найважливіші завдання своєї адміністрації.

Джерело: УНІАН