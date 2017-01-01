Трамп і генсек НАТО обговорили варіанти вирішення ситуації в Україні

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Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в телефонній розмові у неділю обговорили варіанти мирного вирішення конфлікту в Україні.

«Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону», — йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що сторони торкнулися питання про політику США щодо НАТО. Трамп «заявив про рішучу підтримку» альянсу, а також про готовність «до тісної координації і співпраці» для протистояння викликам, з якими той стикається.

Разом з тим, Трамп і Столтенберг також говорили про те, як домогтися того, щоб всі країни-члени блоку "виконували свої зобов'язання у фінансовій області».

Дональд Трамп підтвердив, що візьме участь в європейській зустрічі лідерів країн-членів НАТО, запланованої на кінець травня поточного року.



