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    Трамп і генсек НАТО обговорили варіанти вирішення ситуації в Україні

    • Сьогодні, 03:51
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    Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону

    Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в телефонній розмові у неділю обговорили варіанти мирного вирішення конфлікту в Україні.

    «Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону», — йдеться в повідомленні.

    У повідомленні наголошується, що сторони торкнулися питання про політику США щодо НАТО. Трамп «заявив про рішучу підтримку» альянсу, а також про готовність «до тісної координації і співпраці» для протистояння викликам, з якими той стикається.

    Разом з тим, Трамп і Столтенберг також говорили про те, як домогтися того, щоб всі країни-члени блоку "виконували свої зобов'язання у фінансовій області».

    Дональд Трамп підтвердив, що візьме участь в європейській зустрічі лідерів країн-членів НАТО, запланованої на кінець травня поточного року.


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