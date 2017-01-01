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    Трамп і Путін допоможуть Меркель знову стати канцлером – The Washington Post

    • Сьогодні, 15:39
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    Ангела Меркель
    Ангела Меркель

    Якщо Путін буде втручатися в німецьку передвиборну кампанію, провідні німецькі політики скажуть своїм виборцям: невже ви хочете отримати таку ж нестабільність, як у американців?

    У Москви не вийде вплинути на вибори до Бундестага за допомогою кібератак, кампаній дезінформації і цілеспрямованих публікацій вкраденої інформації, пише The Washington Post.

    «Сумніватися в зловісних намірах Москви було б наївно. Але можна сумніватися в тому, що Москва за допомогою своїх маніпуляцій дійсно вплине на німецькі вибори. Проти цієї версії свідчать три фактори: стабільність німецької партійної системи, страхітливий приклад останніх виборів у США, а також дедалі негативніший імідж Володимира Путіна в Німеччині», – йдеться в статті.

    Видання зауважує: за останній рік усі опитування громадської думки відображають вражаючу, немов застиглу в цементі, картину партійних уподобань німців: у світі може відбуватися все, що завгодно – вибори Трампа, Brexit, міграційна і єврокриза – виборці не нервують. Християнсько-демократичний союз набирає від 30% до 35%, соціал-демократи – від 20% до 25%, «Ліві», «Зелені» і «Альтернатива для Німеччини» – по 10–15%; трохи більше 5% постійно є у ліберал-демократів.

    «У підсумку за жодних сценаріїв не вимальовується зміна влади, у Меркель у будь-якому випадку є кілька варіантів, як залишитися канцлером, – йдеться у статті. – Так, її вважають нудною, зате надійною і передбачуваною. Понад те, цінність цієї передбачуваності зростає з урахуванням шоку, який у Німеччині викликало обрання Дональда Трампа президентом США. Ця подія вкотре підтвердила припущення німців про те, що американців занадто легко спокусити, інша річ німці – «мовляв, у нас таке трапитися не може, ми не попадемося на фейкові новини та викриття WikiLeaks».

    Імідж Сполучених Штатів у Німеччині, йдеться далі, дуже впав: тільки 50% громадян ФРН, згідно з опитуванням Pew-Research Center за червень 2015 року, тобто ще під час президентства Барака Обами, мали позитивну думку про США, 45% – негативну. «При президенті Трампі ставлення до США в Німеччині погіршиться ще більше, а сам Трамп стане чимось на зразок живого застереження про те, куди може завести правий популізм. І це відштовхуючий приклад», – наголошує видання.

    «Якщо Путін буде втручатися в німецьку передвиборну кампанію, провідні німецькі політики скажуть своїм виборцям: невже ви хочете отримати таку ж нестабільність, як у американців? Тому цілком можливо, що втручання Путіна, а також нападки на Меркель Трампа, навпаки, обернуться зростанням популярності фрау канцлер», – резюмує The Washington Post.

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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