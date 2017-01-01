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    США і Китай домовились про спільний тиск на Північну Корею

    • Сьогодні, 12:34
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    Трамп і Сі Цзіньпін
    Трамп і Сі Цзіньпін

    Лідери будуть переконувати КНДР мирно відмовитися від програм по створенню заборонених озброєнь

    Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін на спільній зустрічі домовилися про розширення співпраці з питання запобіганню ядерній програмі КНДР. Про це за підсумками переговорів делегацій двох країн заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє прес-служба Білого дому.

    Тіллерсон повідомив, що лідери країн «домовилися розширювати співпрацю і продовжити роботу з міжнародним співтовариством, для того, щоб переконати КНДР мирно вирішити питання і відмовитися від програм по створенню заборонених озброєнь».

    За словами Тіллерсона, Трампу і Цзіньпіну вдалося домовитися про створення нової системи діалогу двох країн.

    «Комплексний діалог буде контролюватися двома президентами, і він буде мати чотири стовпи: діалог з питань дипломатії і безпеки; економічний діалог; діалог з правових питань та співпраці у сфері кібербезпеки і діалог в соціально-культурній сфері», — розповів Тіллерсон.

    Підсумки зустрічі двох лідерів також прокоментував міністр торгівлі США Уілбур Росс. Він заявив, що головним досягненням переговорів стало прийняття сторонами плану про збільшення американського експорту в Китай. План розрахований на 100 днів, і за словами Росса, передбачає скорочення дефіциту торговельного балансу двох країн.

    Як повідомляв «Главком», 5 квітня КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

    6 квітня Південна Корея провела запуск балістичної ракети, яка може досягти території КНДР.

    Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

    Джерело: Новое Время

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